Sem Marcelo e mais 4 lesionados, Real treina visando duelo da Liga dos Campeões

Ainda sem poder contar com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo e mais quatro jogadores que se recuperam de lesões, o elenco do Real Madrid realizou na manhã desta segunda-feira um treino que visou a partida contra o Viktoria Plzen, na quarta, às 18 horas (de Brasília), na República Checa, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

O técnico interino Santiago Solari alimentava a esperança de poder ver o retorno aos treinos do lateral Dani Carvajal nesta segunda-feira, mas o atleta continuou trabalhando em separado do restante do plantel, assim como ocorreu com o zagueiro francês Raphael Varane e o também defensor Jesús Vallejo, além do atacante Mariano.

Com as baixas de Marcelo, Carvajal, Varane e Vallejo, Solari só tem Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Nacho Fernández e Sergio Reguilón à disposição para escalar em seu setor defensivo para o confronto em solo checo.

Estes lesionados, assim, só deverão ter chance de voltar a atuar na partida do próximo domingo, contra o Celta, em Vigo, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, no qual o time merengue vem de vitória por 2 a 0 sobre o Real Valladolid e ocupa apenas a sexta posição, com 17 pontos, sete atrás do líder Barcelona.

Já na Liga dos Campeões o Real ocupa a liderança do Grupo G, com seis pontos, mesma pontuação da Roma, vice-líder pelos critérios de desempate e que na quarta-feira encara o CSKA Moscou, na Rússia, no outro duelo da quarta rodada desta chave. Na jornada anterior do torneio, o time italiano venceu a equipe russa por 3 a 0, em casa, enquanto o time espanhol sofreu um pouco mais, mas aproveitou o fator campo ao bater o Viktoria Plzen por 2 a 1.