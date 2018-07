Sem Marcelo Mattos, René Simões esboça Botafogo com Giaretta no meio de campo

Com Diego Giaretta no meio de campo, Roger Carvalho ganha uma vaga na zaga ao lado de Renan Fonseca. Esta deve ser a composição da defesa para a partida desta sexta-feira diante do Boa, no estádio Engenhão, no Rio, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Marcelo Mattos não treinou com os demais jogadores nesta terça-feira, mas esteve no Engenhão e fez exercícios na academia. A diretoria do clube apresentou proposta de rescisão ao volante na última segunda, mas ele ainda não se manifestou. O Botafogo considera que os vencimentos do jogador são muito altos em relação à realidade financeira do clube.