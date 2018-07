Sem Marcelo Oliveira, Grêmio retoma treinos após folga

Marcelo Oliveira foi a única baixa dos jogadores que enfrentaram o Corinthians na estreia no Brasileirão, no domingo. Ele se recupera de dores musculares, assim como o zagueiro Pedro Geromel. Já Wallace Oliveira fez trabalho em separado com a preparação física nesta terça.

Roger Machado comandou trabalho técnico em campo somente com os jogadores que não foram titulares no fim de semana. Quem começou jogando no domingo fez atividade regenerativa no vestiário e correu ao redor do gramado.

O elenco gremista volta aos trabalhos nesta quarta com trabalho em dois turnos. Para o jogo contra o Flamengo, Roger Machado terá ao menos um reforço em comparação à estreia. Será o atacante Pedro Rocha, que cumpriu suspensão diante do Corinthians.