Sem Marcelo, seleção chega aos EUA para amistoso

BOSTON - A Seleção brasileira desembarcou às 9h30 no aeroporto internacional de Boston, nos Estados Unidos, com mais uma ausência por contusão. O lateral Marcelo foi submetido a uma ressonância magnética na parte posterior da coxa esquerda que identificou uma pequena lesão muscular e não terá condições de participar do próximo jogo, na terça-feira, contra Portugal. O técnico Luis Felipe Scolari não convocará outro jogador.

A chegada aos Estados Unidos foi tranquila e o grupo foi recepcionado por apenas com um pequeno grupo de torcedores. Mesmo exaustos com a viagem realizada na madrugada deste domingo e que durou 10 horas e 20 minutos, os jogadores atenderam aos pedidos de autógrafo. Os jogadores descansaram bastante durante a viagem, dormiram bem, e às 18h30 farão exercícios na academia do hotel. A seleção brasileira treinará amanhã no Gillette Stadiun, às 16h30 (17h30 de Brasília), o local do jogo de terça-feira. "Cansado", postou o zagueiro David Luiz nas redes sociais.

LESÕES

Marcelo foi o sexto brasileiro contundido na fase de preparação iniciada na semana passada. Artilheiro da Copa das Confederações, Fred nem sequer se apresentou com lesão da coxa que pode tirá-lo do restante da temporada. Alexandre Pato foi convocado para seu lugar. Hulk, com um problema muscular na coxa direita, e Daniel Alves, com dores no tornozelo direito, apresentaram-se lesionados na última segunda-feira e foram cortados. A comissão técnica convocou Marcos Rocha, do Atlético-MG, para a lateral, e o atacante do Zenit ficou sem substitutos.

Felipão ganhou outro problema na quinta-feira, durante treino no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, em Brasília. Oscar pisou em falso e ficou fora do amistoso contra a Austrália. O meia, no entanto, deve enfrentar Portugal.