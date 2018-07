Juventus pode ter Hernanes em estreia na Liga dos Campeões

Atual vice-campeã, a Juventus estreará na Liga dos Campeões da Europa com baixas no meio-campo. Para o jogo contra o Manchester City, nesta terça-feira, o técnico Massimiliano Allegri não terá Claudio Marchisio e Sami Khedira. Por isso, relacionou o brasileiro Hernanes para reforçar o setor.

Um dos reforços da equipe italiana para a temporada europeia, Hernanes agradou ao técnico com sua boa estreia, no sábado, em rodada do Campeonato Italiano. "Hernanes jogou bem, visto que ele não jogava uma partida oficial há um tempo", comentou o treinador, sem indicar se o volante será titular nesta terça.

"Eu tenho cinco meio-campistas disponíveis e nós vamos ver se vamos jogar com três ou quatro. Não vou revelar o meu time agora. Eu preciso pensar bem sobre a escalação porque o jogo de sábado foi um daqueles que consomem muita energia", afirmou, referindo-se ao empate por 1 a 1 com o Chievo Verona, em casa.

Ainda sem vencer no Italiano, após três partidas, a Juventus tem um início de temporada inesperado e, mesmo ainda longe de viver uma crise, começa a campanha na Liga pressionada. "Temos que interromper esta sequência e obter um resultado positivo, que vai mudar completamente nossa situação", afirmou o treinador, já assumindo a pressão sobre a Juventus.

Para superar o embalado Manchester City no duro Grupo D, Allegri cobrou "intensidade" e "coragem" do seu elenco. "Temos que mostrar intensidade e coragem. Precisamos estar em alto nível técnico. Teremos que ter muito foco diante de um dos times mais fortes da Europa."