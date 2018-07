Sem Márcio Azevedo, Lima vira titular no Botafogo O Botafogo realizou treino coletivo nesta quinta-feira, no campo principal do Engenhão, em preparação para o clássico decisivo de domingo, contra o Flamengo, às 16h, no mesmo local, pela semifinal da Taça Guanabara. E a grande novidade foi a entrada de Lima na lateral esquerda, na vaga deixada por Márcio Azevedo.