Sem Marcos Assunção, Felipão coloca Lincoln como cobrador de faltas

O técnico Luiz Felipe Scolari não vai poupar nenhum jogador na partida deste sábado diante do Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. No treinamento desta sexta-feira, ele colocou Lincoln para cobrar faltas. O meia deve fazer o papel de Marcos Assunção, que fica de fora por causa de suspensão.

O goleiro Marcos treinou normalmente com os demais jogadores, mas ainda não atuará. Deola continuará no gol. Valdívia, machucado, também fica de fora. O time deve contar com a seguinte formação: Deola; Márcio Araújo, Danilo, Fabrício e Gabriel Silva; Pierre, Edinho, Tinga, Lincoln e Luan; Kléber.

Apesar de ter a Copa Sul-Americana como principal objetivo, o Palmeiras espera vencer os próximos jogos para se aproximar do G-4 do Brasileirão. "Se ganharmos do Goiás, já vamos ficar perto do São Paulo. E se eles têm condição de ir para a Libertadores, o Palmeiras também. Não podemos deixar nenhuma competição de lado", afirma Marcos.

O Palmeiras está em 10.º lugar na tabela do Brasileirão, com 44 pontos. O goleiro Marcos, que esperava voltar contra o Goiás, ainda não deu um prazo para retornar aos gramados. "É difícil falar. O Deola está num bom momento, e talvez ele tenha de ficar. Mas tudo vai depender do Felipão e de como as coisas vão acontecer."