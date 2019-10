Sem Marí, eufórico Flamengo pega o CSA para ampliar sua soberania no Brasileiro

Em clima de euforia pela goleada histórica de 5 a 0 sobre o Grêmio e a consequente classificação para a final da Copa Libertadores, o Flamengo enfrenta o CSA neste domingo, às 19 horas, no Maracanã. O duelo é valido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, do qual o time rubro-negro é líder com ampla vantagem.

Com uma campanha impressionante, o Flamengo tem 64 pontos e abriu dez de frente para o vice-líder Palmeiras. A equipe de Jorge Jesus obteve 13 vitórias nos últimos 14 jogos e não dá brecha para seus rivais no Brasileirão. Se o ritmo se mantiver, o título nacional virá com algumas rodadas de antecedência.

"Temos muito jogadores que disputaram várias decisões e agora é hora de virar a chave. Não é hora de pensar em Libertadores. Estamos fazendo uma campanha maravilhosa e temos que focar no Brasileiro. Não sou mais menino, disputar final é sempre especial. Mas não temos que pensar nisso agora", alertou Rafinha, em menção à concentração que o time deve ter no torneio nacional.

O principal desfalque para a partida contra o CSA é Pablo Marí, que será baixa após 21 jogos seguidos como titular. O espanhol recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Fluminense e cumprirá suspensão. Rhodolfo e Thuler disputam a vaga para atuar ao lado de Rodrigo Caio na defesa.

O paraguaio Piris da Motta também está suspenso, mas tem atuado pouco. Há a possibilidade de Jorge Jesus preservar algum jogador por conta do desgaste físico. Isso pode ocorrer com Filipe Luís e Arrascaeta. Os dois são os mais cotados a ganhar um descanso porque se recuperaram de lesão recentemente.

O uruguaio retornou ao time contra o Grêmio após realizar uma artroscopia e não será surpresa se for poupado. Se não jogar, Vitinho pode ganhar uma chance. Reinier também é uma opção. Já Filipe Luís, outro que se recuperou de lesão no joelho, pode ser substituído por Renê.