Sem Marinho, Santos inicia preparação para jogo contra o Flamengo

Após folga na segunda-feira e atividades de regeneração na academia na terça, o elenco do Santos voltou aos treinamentos em campo nesta quarta no CT Rei Pelé. O técnico Cuca iniciou os preparativos para a partida contra o Flamengo, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas teve uma ausência importante na atividade. O atacante Marinho, ainda com dores musculares, fez um trabalho específico na parte interna.

No último domingo, na derrota por 2 a 1 no clássico contra o Palmeiras, Marinho deixou o jogo com dores na coxa direita durante o segundo tempo. O jogador foi tratado na última segunda-feira e, a princípio, não preocupava para a semana livre de treinamentos. Nesta quarta, porém, avisou que o atacante não treinou no campo e passará por exames. Mesmo assim, internamente ele não é visto como dúvida.

Cuca intensificou os trabalhos nesta quarta-feira e deu dois períodos de treino. Na parte da manhã, o elenco fez atividade leve internamente, enquanto que à tarde foi a campo. O zagueiro Lucas Veríssimo valorizou ter a semana cheia para o grupo treinar.

“Ele (Cuca) tem tido pouco tempo de trabalho e tem feito as coisas mais na base da conversa. Essa semana, com mais tempo, está corrigindo mais os nossos erros e quer colocar aquilo que acha correto na equipe. Acredito que vai nos ajudar a fazer um grande jogo contra o Flamengo e buscar o resultado positivo”, afirmou o defensor.

O goleiro Vladimir, que se recuperava de um processo inflamatório no pé direito, e os atacantes Raniel, que há mais de um mês lidava com um trauma no joelho esquerdo, e Uribe, que sentiu dores no mesmo local, treinaram com bola nesta quarta-feira. Enquanto isso, o meia Anderson Ceará, que convivia com o joelho dolorido nos últimos dias, foi a campo, mas trabalhou apenas com o Departamento Físico.

O técnico ainda tem mais três treinamentos nesta semana para definir a equipe que enfrenta o Flamengo, mas uma possível escalação é a seguinte: João Paulo (Vladimir); Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Jean Mota), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho (Lucas Braga), Kaio Jorge e Soteldo.

O volante Alison (suspenso), o zagueiro Luiz Felipe (lesão na coxa) e o atacante Renyer (transição após cirurgia no joelho direito) são desfalques certos.