Sem Marinho, Santos inicia primeira 'decisão' com Holan na estreia na Libertadores

Menos de 40 dias após perder a final da Copa Libertadores, o Santos inicia nesta terça-feira nova participação na competição em um contexto bem diferente ao da decisão do fim de janeiro no Maracanã. Afinal, estará sob novo comando, com o elenco enfraquecido e sem a sua principal estrela quando entrar em campo para enfrentar o Deportivo Lara, da Venezuela, às 19h15, na Vila Belmiro, no jogo de ida da segunda fase preliminar.

O confronto será apenas o segundo do técnico Ariel Holan à frente do Santos. E já tem caráter decisivo para o treinador argentino. Afinal, além de passar pelo clube venezuelano, o time precisará eliminar o vencedor da série entre Universidad de Chile e San Lorenzo para atingir a fase de grupos.

Essa longa caminhada é necessária porque o Santos foi apenas o oitavo colocado no Brasileirão, o que o forçou a iniciar a sua campanha pelas etapas preliminares. E com um elenco que sofreu perdas na comparação com o vice-campeão da Libertadores de 2020, pois, além da saída de Cuca, negociou Diego Pituca e Lucas Veríssimo, que se transferiram para Kashima Antlers e Benfica, respectivamente.

Para este confronto, o atacante Marinho, principal responsável por conduzir o Santos à final da última Libertadores, será desfalque, pois ainda precisa recuperar o condicionamento físico após ficar afastado por ter contraído o coronavírus. E puxa a fila de desfalques do time, que também não pode contar com nomes importantes, como Pará, com covid-19, e Kaio Jorge, lesionado, além de Laércio e Madson.

A dura derrota por 4 a 0 para o São Paulo, sábado, na estreia de Holan, com todos os gols saindo no segundo tempo, também levantaram dúvidas sobre o Santos para a estreia na Libertadores. "No futebol, em seguida, você tem outras oportunidades. Terça-feira é uma partida distinta. Teremos o campo para jogar como pretendemos e fazer um bom jogo na Libertadores", disse Holan, esperançoso.

Campeão chileno com a Universidad Católica, o treinador pode fazer alterações no sistema defensivo, com John e Luiz Felipe sob risco de perder as vagas no sistema defensivo para João Paulo e Kaiky, respectivamente. E pode até dar uma chance a Ângelo no setor ofensivo.

Mas o condicionamento físico poderá ser ainda mais determinante para Holan definir a escalação. "Vamos fazer uma avaliação completa. Mais do que o desempenho individual, vamos fazer alterações porque serão poucas horas de descanso e jogamos na água. Teve um custo físico, e na terça jogarão os que estiverem melhor", disse.

Assim, desfalcado e ainda em formação, o Santos deve apostar em um venezuelano - Soteldo - para liderar o seu setor ofensivo diante de um time do seu país. O Deportivo Lara passou por mudanças no seu elenco, agora cheio de opções das suas categorias de base.

O time vai iniciar a sua temporada com a estreia na Libertadores, competição para a qual se classificou ao ser o terceiro colocado no último Campeonato Venezuelano, que só iniciará a sua próxima edição em 2021. E o técnico Martín Brignani, que assumiu o comando da equipe em janeiro, sabe que o Deportivo Lara precisa de um bom resultado na Vila Belmiro, ainda mais porque não poderá atuar em casa no jogo de volta, na próxima semana, pois o duelo foi transferido pela Conmebol de Cabudaré para Caracas.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X DEPORTIVO LARA

SANTOS - John (João Paulo), Vinicius Balieiro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Ângelo (Bruno Marques) e Soteldo. Técnico: Ariel Holan

DEPORTIVO LARA - Luis Curiel; Jonathan España, Ignacio Anzola e Víctor Sifontes; Telasco Segovia, Jesús Bueno, Cristopher Rodríguez e Juan Carlos Castellanos; Bryan Castillo, Jean Castillo e Ángel Sánchez. Técnico: Martín Brignani.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (Uruguai).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).