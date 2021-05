Sem Marinho, Santos recebe São Bento para evitar rebaixamento no Paulistão

Terceiro maior campeão do Campeonato Paulista e acostumado a empilhar conquistas estaduais nos últimos anos, o Santos se colocou em um cenário incomum nesta temporada. Neste domingo, enfrenta o São Bento na Vila Belmiro, às 16 horas, correndo risco de ser rebaixado pela primeira vez na história da competição.

Apesar de atravessar uma fase ruim e estar em uma situação desfavorável na temporada, o Santos depende apenas de si para evitar a queda no Campeonato Paulista Sicredi 2021. Basta empatar ou vencer o São Bento que se mantém na elite do futebol estadual. Já a equipe de Sorocaba precisa ganhar, caso contrário se juntará ao São Caetano na Série A-2 em 2022.

Integrante do Grupo D, o Santos vem de derrota por 3 a 2 para o Palmeiras no clássico e soma dez pontos, enquanto o São Bento, que bateu a Inter de Limeira por 2 a 1 na rodada anterior e faz parte do Grupo B, soma nove.

O Santos joga a permanência na primeira divisão estadual provavelmente sem seu principal jogador. Marinho teve constatada lesão de grau um, a mais leve, na coxa esquerda, fez tratamento intensivo no CT Rei Pelé, mas não deve ter condições de estar em campo. A tendência é de que o jovem Ângelo, de 16 anos, seja o seu substituto.

Eleito Rei da América na temporada passada, Marinho ganhou ainda mais importância no elenco depois da saída de Soteldo para o Toronto FC, do Canadá, e também é dúvida para outro compromisso decisivo: o duelo diante do Boca Juniors, terça-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O time paulista precisa vencer para seguir vivo no torneio.

O auxiliar Marcelo Fernandes, que segue no comando interinamente até domingo - Fernando Diniz assume a equipe na segunda-feira - também não poderá contar com o volante e capitão Alison, que tem um desconforto na perna esquerda. Ele já desfalcou o time no clássico contra o Palmeiras.

FORÇA MÁXIMA

O técnico Marcelo Cordeiro não tem tempo para perder e terá força máxima no jogo decisivo. A principal novidade do São Bento é o retorno de Ítalo, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 diante da Inter de Limeira.

Tudo indica que o atacante voltará ao time titular e formará o trio com Diego Tavares e Geovane Itinga. Outra novidade será a entrada de Serginho no meio de campo. Caso as mudanças sejam confirmadas pelo treinador, Kayan e Julio Rusch ficarão à disposição no banco de reservas. O time de Sorocaba não tem desfalques por lesão ou cartão.

"Acreditamos muito que com o trabalho é possível reverter todas as situações. Conseguimos a primeira vitória no Paulistão e foi um alívio, porque nós estávamos engasgados. Agora temos outra pedreira pela frente, um time qualificadíssimo, que há pouco tempo disputou uma final de Copa Libertadores. Mas temos que vencer, não nos resta outro tipo de pensamento. Respeitamos, sim, mas buscaremos a vitória", analisou o treinador, que passou os últimos dias tentando fortalecer a parte emocional de seus jogadores.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS x SÃO BENTO

SANTOS - João Paulo; Pará, Kayky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Lucas Braga e Kaio Jorge. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

SÃO BENTO - Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Julinho; Escobar, Daniel Costa e Serginho; Italo, Diego Tavares e Geovane Itinga. Técnico: Marcelo Cordeiro.

HORÁRIO - 16 horas

ÁRBITRO - Raphael Claus.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP)