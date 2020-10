Sem Marinho, Santos visita o Coritiba atrás dos pontos perdidos na Vila

Ainda frustrado com a derrota diante do Atlético-GO, na Vila Belmiro, o Santos encara o Coritiba, neste sábado, às 19 horas, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. A obrigação do time de Cuca é recuperar os pontos desperdiçados em casa para voltar à caça aos líderes. Machucado, o astro Marinho permanece fora.

O tropeço passado, por 1 a 0, custou caro aos santistas. Além da invencibilidade de 12 jogos perdida, a equipe viu a diferença para a liderança aumentar para sete pontos.

Leia Também Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo, escalação e arbitragem

Com Soteldo de volta para dar um pouco mais de calma aos meninos na frente, a ordem é caprichar nas finalizações. O venezuelano tentará tranquilizar Kaio Jorge e Arthur Gomes na hora de chutar a gol.

Cuca não culpou os jogadores no revés passado. Ao contrário, assumiu a responsabilidade. Mas admitiu que o time merecia melhor sorte, porém pecou na hora H. Assim como já havia lamentado a falta de pontaria em outras rodadas.

O Santos costuma criar muitas chances de gol nos jogos e a ordem é não desperdiçá-las. Nada de deixar os líderes abrirem ainda mais. Pelo "sonho alto" no Brasileirão, a confiança é na recuperação dos pontos perdidos na Vila Belmiro.

Marinho está com um edema na coxa e pela segunda rodada seguida não entrará em campo. Um desfalque gigante. O atacante anotou quase a metade dos 21 gols do time. Foram 10 bolas nas redes, além das assistências. Soteldo terá de "fazer o papel" de estrela santista.

Lucas Veríssimo e Alison são outros desfalques por lesão. Pará cumpre suspensão, enquanto Jobson retorna e assume a posição de primeiro volante.

O Santos vai para cima sem se descuidar atrás. O Coritiba surpreendeu o Palmeiras fora de casa e vai receber atenção especial.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA x SANTOS

CORITIBA - Wilson; Natanael, Henrique Vermudt, Nathan Silva e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani, Yan Sasse e Giovanni Augusto; Robson e Rodrigo Muniz. Técnico: Jorginho.

SANTOS - João Paulo; Madson, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Arthur Gomes, Soteldo e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.

JUIZ: Bruno Arleu de Araújo-RJ

HORÁRIO: 19h.

LOCAL: Couto Pereira, em Curitiba.