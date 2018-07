Sem Marlos, São Paulo tenta absolver Washington

Sem poder contar com Marlos no confronto do próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, no segundo jogo da semifinal do Paulistão, já que o meia foi expulso no último domingo, no Morumbi, no confronto de ida, o São Paulo tentará livrar o atacante Washington de uma suspensão nesta segunda-feira.

O jogador será julgado a partir das 18 horas no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por causa da sua expulsão no clássico contra o Corinthians, no último dia 28 de março, no Pacaembu, quando se envolveu em uma briga com o atacante Dentinho, que também foi expulso naquela ocasião e será submetido a julgamento nesta segunda-feira.

Enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por troca de hostilidades, os dois jogadores podem ser punidos com até três jogos de suspensão.

Como o Corinthians já está eliminado do Paulistão, uma possível punição ao seu atacante terá efeito prático pouco importante para o clube. Já no caso de Washington, uma suspensão por mais duas partidas (uma já foi cumprida) poderá tirá-lo até de um eventual primeiro jogo da final do Paulistão, no caso de o São Paulo bater o Santos por dois gols de diferença, na Vila Belmiro, e avançar à decisão.