Sem Marquinhos Gabriel, Corinthians define relacionados para encarar o São Paulo

O Corinthians está definido para enfrentar o São Paulo, domingo, às 16h, na Arena Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático no CT Joaquim Grava, neste sábado, e definiu a formação para o clássico. A principal novidade está na ausência de Marquinhos Gabriel na lista dos relacionados para a partida.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, Marquinhos Gabriel não foi relacionado para o jogo por causa de dores na coxa direita. O jogador foi bastante criticado por ter perdido um pênalti na derrota para o Internacional, quarta-feira, pela Copa do Brasil, resultado que eliminou a equipe da Copa do Brasil.

Além de Marquinhos, outras ausências, dentre os 28 inscritos no estadual, são os meias Giovanni Augusto e Guilherme. O primeiro se recupera de uma lesão, enquanto o outro está em negociações avançadas com o Atlético-PR e não foi relacionado nos últimos quatro jogos.

Em relação ao time, Carille vai repetir a formação do primeiro jogo da semifinal e que também encarou o Internacional. Assim, o Corinthians joga com: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caíque, Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Moisés

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Jadson, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes: Clayton, Jô, Kazim, Léo Jabá e Romero