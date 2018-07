Sem Marquinhos, São Paulo pode fechar com atacante do Paraná

O São Paulo fechou com o meia Jean Carlos, do Vila Nova (GO), e foi em busca de outro jogador que disputa a Série B. Trata-se do atacante Robson, do Paraná, que marcou 8 gols na Segundona. O jogador ainda não assinou contrato, mas deve ser anunciado como reforço até o fim desta semana.

Robson se encaixa no perfil de jogadores que a diretoria do São Paulo busca: atacante versátil, que joga pelos lados do campo. Essa é a posição mais carente do elenco, na visão da comissão técnica. Marquinhos, do Internacional, foi a primeira opção. Mas o jogador sofreu uma lesão muscular e a negociação esfriou.

Em meio aos recentes resultados ruins e a má campanha no Campeonato Brasileiro, a comissão técnica tem urgência por reforços. Jean Carlos já fez exames médicos, acertou salário e tempo de contrato e deve assinar contrato nesta semana. O contrato dele terá curta duração: até o final do Paulistão de 2017.

A chegada de Robson, se concretizada, também será nesses moldes, por empréstimo, até o ano que vem. Nos dois casos, se os jogadores forem bem, o São Paulo poderá comprá-los e acertar um contrato mais longo.

Em 12º lugar no Brasileiro, com 28 pontos, o São Paulo enfrenta o Palmeiras nesta quara-feira no Allianz Parque. A situação do time de Ricardo Gomes não é tão favorável. O técnico ainda não vence desde chegou ao clube (foram só três jogos) e o time está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-4.