Sem Marta, Vadão confirma convocadas da seleção para amistoso com a França

Sem as atacantes Marta e Cristiane, o técnico Vadão confirmou a lista de 22 jogadoras convocadas para o amistoso da seleção brasileira com a França no dia 10, na Allianz Riviera, em Nice. O jogo, que será disputado às 17 horas (horário de Brasília), vai servir de preparação para a Copa do Mundo, em 2019, justamente na França.

Marta e Cristiane estão fora deste jogo porque ainda se recuperam de lesões. A primeira foi eleita recentemente a melhor do mundo pela sexta vez, um recorde na história da premiação da Fifa.

A dupla não chegou a integrar os treinos comandados por Vadão nas últimas semanas, em Itu, no interior de São Paulo. O grupo completo vai se apresentar no dia 7. O treinador aproveitou o trabalho com 20 jogadoras, algumas da equipe sub-20, para montar a convocação para o amistoso com as francesas.

Confira abaixo a lista final de convocadas:

Goleiras - Bárbara (Kindermann) e Aline (Tenerife);

Defensoras - Mônica (Orlando Pride), Kathellen (Bordeaux), Daiane (Paris Saint-Germain), Tayla (Santos), Rilany (Atlético de Madrid), Letícia (Sportsclub Sand), Poliana (Orlando Pride), Tamires (Fortuna Hjorring);

Meio-campistas - Andressa Alves (Barcelona), Formiga (PSG), Thaisa (Milan), Andressinha (Iranduba) e Camila (Iranduba);

Atacantes - Debinha (North Carolina Courage), Kerolin (Ponte Preta), Adriana (Corinthians), Raquel (Ferroviária), Ludmila (Atlético de Madrid), Darlene (Benfica), e Geyse (Benfica).