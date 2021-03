Sem máscara, Muricy discute com fiscais ao ser abordado em praia fechada de Bertioga; veja vídeo

Em vídeo que circula nas redes sociais, o coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, discutiu com fiscais ao ser abordado na praia de Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no último domingo. O ex-treinador aparece sem máscara e reclama que o decreto para o fechamento do local valeria apenas nesta segunda-feira.

"Não estava anunciado. Era segunda-feira", afirma Muricy. "Estamos aqui orientando, Muricy, não estamos ordenando", retruca o fiscal que gravou o vídeo ao abordar o profissional do São Paulo.

A conversa continua com Muricy argumentado mais uma vez que ninguém avisou da antecipação das restrições. O governador João Doria anunciou o fechamento das praias na sexta-feira, uma das providências tomadas na fase vermelha do Plano São Paulo de combate à covid-19.

Em Bertioga estava proibido acesso, circulação ou qualquer atividade na areia ou arredores da praia. "Eu moro aqui há mais de um ano, não foi avisado nada. Se tivesse anunciado, eu não vinha na praia", afirmou Muricy.

Muricy Ramalho é abordado por fiscais em praia fechada em Bertioga pic.twitter.com/mRd8IMV6aW — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) March 15, 2021

O vídeo continua com os fiscais acompanhando Muricy até ele sair da praia. O ex-treinador se exalta em certo momento ao ser questionado por estar sem máscara. "Eu me cuido para caramba", respondeu. "E o uso da máscara?", rebateu o fiscal.

"A Prefeitura de Bertioga realizou neste domingo (14), uma força-tarefa em Riviera e São Lourenço, para garantir o cumprimento do decreto municipal que determinou o fechamento das praias da Cidade. A operação contabilizou mais de 500 abordagens. O objetivo é frear o avanço do vírus e evitar o colapso no sistema de saúde", afirmou a prefeitura, em nota oficial.

Diante da repercussão, o coordenador de futebol do São Paulo divulgou uma nota em sua conta no Instagram. "Ele fazia sua caminhada diária, sozinho com distanciamento de outras pessoas e sem máscara naquele momento para respirar melhor, já que o exercício faz esforço. Os guardas de Bertioga abordaram Muricy para sua retirada da praia, sendo que o decreto foi antecipado sem ser avisado à população", informou.