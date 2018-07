Sem Matuidi, França tem lateral poupado em último treino para jogo com o Uruguai

Não é só o Uruguai que tem problemas para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Se os sul-americanos ainda não sabem se poderão contar com o futebol do atacante Edinson Cavani, a França, rival deste sábado na luta por um lugar na semifinal, não terá o volante Matuidi, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Além disso, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, foi poupado do último treinamento antes do duelo decisivo.

Os jogadores trabalharam pela primeira vez no gramado do estádio de Nizhni Novgorod, palco do confronto desta sexta-feira, às 11 horas (de Brasília). Como de praxe, apenas os 15 primeiros minutos foram abertos para a imprensa. Na coletiva, o técnico Didier Deschamps e o goleiro Hugo Lloris conversaram com os jornalistas.

O treinador afirmou que, caso o atacante Edinson Cavani entre em campo, seu time estará preparado para tentar anulá-lo. "Treinei minha equipe para enfrentar o Uruguai como se Cavani fosse jogar. Ele é um jogador superior. Mesmo que ele não jogue, eles terão muita qualidade em campo de qualquer maneira", ressaltou.

"Tivemos uma grande partida contra a Argentina, mas agora teremos outro grande jogo. Vamos trabalhar para conseguirmos avançar", completou Deschamps. Ele tem três opções para substituir Matuidi - Nabil Fekir, Corentin Tolisso e Thomas Lemar. O técnico, entretanto, não deu pistas sobre qual será o escolhido para entrar na equipe.

Lloris também falou sobre sua seleção e conversou sobre a boa fase do atacante Mbappé. "Ele sabe que não há espaço na vida de um esportista profissional para ficar com o ego inflado. Ele é um menino que sabe que deve aproveitar suas chances quando elas se apresentam", afirmou o goleiro, negando que o jovem de 19 anos possa se deslumbrar com este grande momento vivido pelo jogador do Paris Saint-Germain.