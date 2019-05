Sem Maxi López, Vasco busca 1ª vitória no Brasileirão contra o Fortaleza

O Vasco vai em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro sem duas peças-chave. Maxi López pediu para deixar o clube na sexta-feira e será baixa certa para o duelo contra o Fortaleza, marcado para este domingo, às 19h, no Castelão. Já Leandro Castán foi vetado por dores na coxa.

O argentino pediu para deixar o clube na última sexta-feira e foi prontamente atendido pelo presidente Alexandre Campello. Maxi López tinha um dos maiores salários do elenco e, na visão da atuação comissão técnica, precisaria ficar um tempo fora do time para se preparar fisicamente, o que acabou não o agradando.

"Na análise da comissão, entendemos que ele está fora daquilo que nós queremos. Estamos fazendo um trabalho individualizado, colocamos a comissão e a estrutura do Vasco à disposição dele para trabalhar, entrar em forma naquilo que nós queremos", afirmou Luxemburgo, nesta semana.

Sendo assim, o jovem Tiago Reis deve ganhar uma sequência na equipe titular. Luxemburgo fechou os treinos ao longo da semana, mas indicou que utilizará o atleta ao lado de Rossi e Marrony. Na defesa, Ricardo Graça e Werley seguem entre os 11 titulares.

O treinador ainda mandou um recado para a torcida: "É muito importante que o torcedor entenda essa proposta. Eles serão fundamentais para que essa proposta, que é do Vasco. Espero que eles sigam participando junto com a gente. Não estamos de brincadeira. Estou cobrando o máximo de cada um. Mostrando a grandeza do Vasco. Contamos com a presença em peso do torcedor para que esse caminho seja melhor trilhado por nós", finalizou.

Ainda sem vencer, o Vasco aparece na lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos, conquistados nos empates contra Avaí e Corinthians, ambos por 1 a 1.