Sem Mbappé, França sofre em amistoso com Costa do Marfim, mas vence nos acréscimos

Sem o astro Kylian Mbappé, a França sofreu para derrotar Costa do Marfim, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar, disputado em Marselha. A partida merecia um maior número de gols pela grande produção ofensiva das equipes. Com belas defesas, os goleiros Lloris, da França, e Sangare, da Costa do Marfim, foram os destaques da partida.

Atual campeã mundial, a França tentou se impor desde o começo, ao concentrar a maioria de suas jogadas pelo lado esquerdo com Theo Hernandez. O curioso é que o gol da Costa do Marfim saiu exatamente por este setor defensivo francês. Aos 19 minutos, em jogada individual, Pepe partiu para cima da marcação de Theo Hernandez e bateu entre a trave e Lloris para fazer 1 a 0.

A França aumentou seu ritmo, mas se expôs aos contra-ataques. De tanto tentar pela esquerda, Theo Hernandez cruzou na cabeça de Giroud para empatar, aos 22 minutos.

O jogo continuou em ritmo forte e com as duas seleções criando boas oportunidades. Lloris fez pelo menos três belas defesas. Com isso, a França forçou até o final e foi recompensada com o gol de Tchouameni, aos 48 minutos do tempo final.

NORUEGA

Em outro amistoso, a Noruega, em Oslo, derrotou a Eslováquia por 2 a 0. O primeiro gol foi do artilheiro Haaland, aos 32 minutos do segundo tempo. O atacante grandalhão fez gestos de silêncio para a torcida, que vaiava a seleção.

Três minutos depois, Odegaard, em belo chute colocado, fez o segundo gol e concretizou a vitória da seleção norueguesa, que não vai para o Mundial no Catar.