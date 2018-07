Sem medalhões, Copa do Brasil terá árbitros aspirantes no apito

As quartas de final da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira com a arbitragem em xeque. Uma semana depois de o desempenho de Rodolpho Toski Marques, que apitou o jogo da eliminação do Fluminense diante do Corinthians nas oitavas, ser o centro das atenções, os principais juízes brasileiros não estarão em campo para as partidas de ida da próxima fase. Vinicius Furlan, Gilberto Rodrigues Castro Junior e Eduardo Tomaz de Aquino Valadão são aspirantes à Fifa, enquanto Cláudio Francisco Lima e Silva está um degrau abaixo, como árbitro especial.

Seis dos dez "medalhões" da arbitragem brasileira não tiveram os nomes inseridos no sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) porque vão participar de testes físicos nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. É o caso de Leandro Pedro Vuaden, Wilton Pereira Sampaio, Heber Roberto Lopes, Sandro Meira Ricci, Pericles Bassols e Ricardo Marques. Além deles, oito árbitros aspirantes à Fifa integram a atividade.

Os clubes preferem não criar temor de antemão sobre o risco de os jogos decisivos dificultarem a qualidade do trabalho de quem estiver no apito. "Particularmente, não tenho avaliação sobre esses árbitros. Quero somente torcer que façam um bom trabalho", disse ao Estado o vice-presidente de futebol do Grêmio, Adalberto Preis.

De acordo com a entidade, o teste já estava previsto para esta semana porque uma avaliação deve ser entregue à Fifa no próximo domingo, dia 2 de outubro. A escolha da data também levou em consideração o cronograma da Conmebol. Dos quatro árbitros Fifa disponíveis, o gaúcho Anderson Daronco ficou fora do sorteio porque três jogos da Copa do Brasil envolviam equipes do Rio Grande do Sul e liderou a arbitragem no jogo do Corinthians do último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e não poderia ser escalado novamente para um duelo do time alvinegro.

Raphael Claus e Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, só poderiam apitar a partida entre Atlético-MG e Juventude por não envolver uma equipe paulista, mas acabaram fora. Apesar de não haver impedimento para a escolha de Dewson Fernando Freitas da Silva, de Belém, o árbitro não teve o nome selecionado.

Dos quatro juízes escalados para as quartas de final da Copa do Brasil, Vinicius Furlan é o nome mais comentado. O árbitro se envolveu em uma polêmica na partida entre São Paulo e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 3 de julho. O juiz mostrou o cartão amarelo para o são-paulino Matheus Reis, voltou atrás e aplicou o vermelho direto. Na súmula, explicou que "corroborou com a opinião do quarto árbitro e revogou a decisão inicial". Pelo incidente, teve de passar pelo processo de reciclagem na escola de arbitragem da CBF.

As discussões em torno dos nomes dos outros juízes são mais brandas. Eduardo Tomaz de Aquino Valadão foi alvo de reclamações dos jogadores do Internacional no jogo contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Brasileirão, devido ao excesso de faltas marcadas. Foram cinco cartões amarelos aplicados aos atletas do clube gaúcho. Já Cláudio Francisco Lima e Silva foi motivo de reclamações da torcida do Fluminense depois de atrapalhar dois lances na partida contra a Chapecoense, no Giulite Coutinho, em setembro. Por fim, Gilberto Rodrigues Castro Júnior gerou descontentamento no Campeonato Pernambucano.

SEM INTERFERÊNCIA

Na opinião do ex-árbitro Wagner Tardelli, a escalação de aspirantes para as quartas de final não indica que os escolhidos não estejam preparados para trabalhar em confrontos decisivos. "Se o árbitro estiver preparado, poder atuar em um jogo assim. É até uma promoção para o trabalho dele. Ter um escudo da Fifa no uniforme nem sempre significa qualidade", explicou Tardelli, que integrou o quadro da Fifa por nove anos e atuou como árbitro entre 1994 e 2010.

QUEM SÃO OS ÁRBITROS

Vinicius Furlan

Próximo jogo: Atlético-MG x Juventude - Mineirão - 19h30

Origem: São Paulo

Data de nascimento: 15/02/1979

Profissão: Professor de Educação Física

Em 2016: Copa do Brasil (3 jogos), Série A (3 jogos), Série B (7 jogos) e Série C (2 jogos)

Gilberto Rodrigues Castro Junior

Próximo jogo: Santos x Internacional - Vila Belmiro - 19h30

Origem: Pernambuco

Data de nascimento: 29/05/1980

Profissão: Engenheiro

Em 2016: Copa do Brasil (5 jogos), Série A (3 jogos), Série B (5 jogos), Série C (2 jogos) e Série D (1 jogo)

Eduardo Tomaz de Aquino Valadão

Próximo jogo: Corinthians x Cruzeiro - Arena Corinthians - 21h45

Origem: Goiás

Data de nascimento: 22/02/1978

Profissão: Administrador de empresas

Em 2016: Copa do Brasil (4 jogos), Copa Verde (2 jogos), Série A (6 jogos), Série B (2 jogos) e Série C (3 jogos)

Claudio Francisco Lima e Silva

Próximo jogo: Grêmio x Palmeiras - Arena Grêmio - 21h45

Origem: Sergipe

Data de nascimento: 26/04/1980

Profissão: Microempresário

Em 2016: Copa do Brasil (1 jogo), Copa do Nordeste (3 jogos), Série A (3 jogos), Série B (7 jogos) e Série C (2 jogos)