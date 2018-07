Sem 'medo' e com Arena Pernambuco lotada, Sport recebe o Palmeiras no Brasileirão

Depois da boa goleada na última quinta-feira sobre o lanterna Atlético Goianiense por 4 a 0, o Sport tenta manter o embalo no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 16.ª rodada.

Com 24 pontos na tabela de classificação, um a mais do que o adversário deste domingo, o Sport promete entrar "sem medo" diante do badalado Palmeiras, uma das equipes que mais gastou com reforços na temporada. E para alcançar outro bom resultado, o time pernambucano terá um apoio extra: quase todos os ingressos foram vendidos antecipadamente e a organização espera cerca de 40 mil torcedores.

"Eu digo sempre que a gente precisa ter humildade e personalidade. Não precisa ter medo do Palmeiras. Nós chegamos aqui para ocupar um espaço, para disputar uma vaga de Libertadores. O Palmeiras é um grande adversário que pode ser batido também", avaliou o técnico Vanderlei Luxemburgo. "O torcedor vai ser fundamental. É colocar o máximo de torcedores possível. É lotar para ter recorde".

Para o duelo, o treinador deve manter boa parte da escalação da última quinta-feira. A principal dúvida fica em torno do goleiro Magrão, que sofreu um estiramento leve no músculo posterior da coxa direita e tem chances de retornar. Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, Osvaldo permanece vetado.