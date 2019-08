Sem meio time, Goiás encara o Bahia para quebrar jejum no Brasileirão

Sem vencer há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Goiás terá meio time de desfalque para o duelo contra o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova. O técnico Ney Franco não poderá contar com Léo Sena, Geovane, Kayke e Yago suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Rafinha, com uma luxação no braço, Daniel Guedes, com entorse de tornozelo, e Giovanni Augusto, com lesão de adutor na coxa.

"Não dá para ficar lamentando as ausências, tenho que dar moral para quem vai para o jogo e criar sessões de treinamentos para prepará-los para o duelo contra o Bahia. A gente vai criar uma situação de oportunidade para alguns atletas que não estão jogando. Vamos fazer trabalhos pensando nesse jogo contra o Bahia. Esperamos montar uma equipe em condições de fazer um jogo duro", disse Ney Franco.

Sendo assim, Rafael Moura será titular pela primeira vez no time esmeraldino, desde sua volta, no Brasileirão, já que ele iniciou jogando pela Copa Verde. Além do atacante, aparecem como novidades no time titular: o lateral Kevin, o zagueiro Rafael Vaz, os volantes Yago Felipe e Jean Carlos, além do meia Marlone.

"É um jogo muito difícil. Conheço bem o Roger e a comissão técnica, já trabalhei com eles. Além do fator casa que é muito forte, eles são muito fortes na recuperação de bola e no contra-ataque, muito velozes. Vamos ver a estratégia elaborada pelo Ney, mas independentemente de adversário precisamos reencontrar o caminho dos bons jogos. Precisamos urgentemente de voltar a somar pontos no campeonato", apontou Rafael Moura.

Vindo de derrota em casa por 1 a 0 para o Vasco, o Goiás está com 17 pontos na 14ª posição e tenta se distanciar da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Cruzeiro, 17º, com 11, e que neste domingo enfrenta o líder Santos, às 16 horas, no Mineirão, no confronto que marcará a estreia de Rogério Ceni como técnico do time celeste.