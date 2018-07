Sem meio time, São Paulo deve antecipar estreia de Michel Bastos

O São Paulo tem seis desfalques para o jogo contra o Inter e não sabe se poderá contar com o goleiro Rogério Ceni, ausente do treino de segunda-feira por causa de dores na coxa direita. Sua escalação depende de uma avaliação que será feita nesta terça-feira.

Com tantos problemas, o técnico Muricy Ramalho deverá antecipar a estreia de Michel Bastos, contratado para atuar no meio depois de ter disputado a Copa de 2010 na lateral. Outra opção é o volante Hudson, contratado do Ituano, e que já atuou cinco vezes no São Paulo.

As razões dos desfalques são diversas. Douglas, Maicon e Antonio Carlos se recuperam de lesões musculares e Rodrigo Caio, que sofreu uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo, não jogará mais em 2014. Depois de quase dois meses de recuperação, Luis Fabiano voltou ontem aos treinos, mas precisará de mais duas semanas para recuperar a forma. O volante Souza está suspenso.

Ontem, a diretoria tentou, mas não conseguiu liberar o atacante reserva Ademilson da convocação para a seleção sub-21. Além deles, Lucão, Auro e Boschilia estão com o time sub-20. Antes de saber da negativa, o técnico Muricy Ramalho já havia reclamado. "Os clubes precisam sobreviver. Contra o Palmeiras, tínhamos poucos jogadores no banco (cinco de linha e um goleiro). Você quer mudar, mas tem dificuldade. Eu não mudo por mudar", afirmou o treinador.

