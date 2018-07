'Sempre assumi  responsabilidade', afirma Neymar

De volta à Espanha após três dias de folga no Brasil, o atacante Neymar deu uma longa entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal Mundo Deportivo onde fala sobre a marca de 100 jogos pelo Barcelona, além de assuntos como a Bola de Ouro, sua renovação com o clube e sua relação com a dupla Lionel Messi e Luis Suárez.

Sem Messi e Iniesta, lesionados, o Barcelona vive um momento delicado sem dois de seus principais líderes em campo. E a expectativa é para que atletas como Neymar assumam a responsabilidade de carregar a equipe. Para o brasileiro, a pressão não é um problema: "Desde criança sempre assumi responsabilidades, no Santos, na seleção... Mas aqui é diferente, sabemos de nossa responsabilidade, o que temos que fazer no campo, e vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros".

Sobre o prêmio de melhor jogador do mundo, Neymar se disse feliz em estar entre os concorrentes, mas acredita que o troféu já tem dono: "Este ano a Bola de Ouro já está reservada para Messi, que é o melhor jogador do mundo, já está desenhado. Por tudo o que tem feito, Leo merece." Porém, o atacante brasileiro traça outro objetivo em termos individuais: estar entre os três finalistas do prêmio. "Claro que quero estar entre os três melhores, isso seria muito bom para mim."

Na última temporada, a trinca de ataque formada por Neymar, Messi e Suárez marcou nada menos do que 122 gols e conquistou a tríplice coroa (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões). E a afinidade dentro e fora de campo apresentada pelos três craques surpreendeu até mesmo o jogador brasileiro: "Claro que nos surpreendemos, pois ninguém esperava que conseguiríamos nos conectar tão bem. As pessoas diziam que não teríamos uma boa relação, mas eu sabia que não seria assim."

Na entrevista, Neymar ainda falou sobre sua renovação com o Barcelona e fez suspense: "Estou muito feliz no Barça e no Barcelona, onde me adaptei muito bem. Faltam três anos de contrato e estes temas eu levo para o meu pai. Minha única preocupação agora é estar centrado em ajudar a equipe e seguir ganhando títulos com o Barça." Quando questionado se gostaria de renovar o contrato, Neymar foi mais político: "Claro, mas disso falaremos mais para frente".

No último jogo que fez no Camp Nou, na vitória sofrida do Barcelona sobre o Bayer Leverkusen por 2 a 1, Neymar causou polêmica ao criticar as vaias que o time catalão sofreu enquanto a bola rolava. Ao jornal catalão, o brasileiro se explicou e se disse surpreso com a reação da torcida: "A verdade é que me surpreendeu, não gostamos quando nos vaiam. É parte do futebol, mas ficamos muito tristes porque tentamos fazer de tudo para conquistar a vitória para o Barcelona."

Nesta segunda-feira, Neymar retornou aos treinos com os comandados de Luis Enrique. Nesta quarta-feira, será encerrada a data Fifa reservada a jogos entre seleções e, no sábado, o Barcelona recebe o Rayo Vallecano também no Camp Nou. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Espanhol e Neymar deve ser uma das atrações. O Barcelona ocupa a quarta colocação da Liga.