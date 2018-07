Sem Messi, Argentina goleia o Canadá por 5x0 antes de ir à Copa

Messi, que esteve no banco de reservas, foi o grande ausente da partida, que teve 55.000 torcedores, que gritaram seu nome e ficaram com vontade de ver em campo a estrela do Barcelona.

Segundo a equipe médica da seleção argentina, "Messi não jogou por precaução por uma dor no adutor de sua perna direita".

A partida foi disputada no estádio Monumental, do River Plate, e teve como árbitro o peruano Víctor Rivera.

Os gols argentinos foram convertidos pelo meia Maximiliano Rodríguez, aos 16 e 32 minutos; e pelo lateral-esquerdo Angel Di María aos 37 da primeira etapa.

No segundo tempo, Carlos Tevez marcou um aos 17 minutos e o atacante Sergio Aguero aos 26 minutos.

Rodríguez, que foi relacionado por Maradona na lista dos 23 jogadores que irão a Copa apesar de sua longa ausência na equipe, foi substituído no fim do primeiro tempo ao ser atingido no tornozelo direito.

A Argentina, campeã mundial de 1978 e 1986, buscará seu terceiro título na África do Sul, onde participará do grupo B ao lado da Nigéria, Coreia do Sul e do Japão.

(Reportagem de Luis Ampuero)