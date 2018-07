Sem Messi, Argentina pega lanterna Venezuela para seguir líder das Eliminatórias

Líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, a seleção da Argentina tem tudo nesta terça-feira para se manter na primeira colocação. Pela oitava rodada da competição, às 20h30 (de Brasília), enfrentará a lanterna Venezuela, fora de casa, na cidade de Mérida. Mas terá um desfalque e tanto: o craque Lionel Messi.

Autor do gol da vitória no clássico contra o Uruguai, na última quinta-feira, na cidade argentina de Mendoza, Messi voltou a sentir dores no púbis, que o incomodavam há algum tempo, e os médicos da seleção preferiram não levá-lo à Venezuela.

Com 14 pontos, a Argentina está na liderança isolada, mas vê seus concorrentes muito perto. Na sequência estão Uruguai, Colômbia e Equador - todos com 13 -, que completam o grupo da classificação direta ao Mundial da Rússia. Brasil, em quinto lugar, e Paraguai, em sexto, estão com 12 pontos cada. Hoje, a seleção brasileira treinada pelo técnico Tite, que encara os colombianos em Manaus, teriam que jogar uma repescagem contra um representante da Oceania.

Sonhando em retomar a primeira colocação, o Uruguai tem um duro desafio pela frente. No estádio Centenário, em Montevidéu, às 20 horas, encara o Paraguai. O mesmo sonho tem o Equador, que joga no estádio Monumental, em Lima, contra o Peru, às 23h15. Os peruanos estão na nona e penúltima colocação, com quatro pontos, e jogam a sua sobrevivência nesta terça-feira.

Por fim, o Chile buscará a reabilitação contra a Bolívia, às 20h30, no estádio Nacional, em Santiago. Atual campeão da Copa América e da Copa América Centenário, os chilenos perderam para o Paraguai na última rodada e caíram da quarta para a sétima colocação das Eliminatórias, fora da zona de classificação ao Mundial.