Sem Messi, Barça vence amistoso com gol de Neymar

KUALA LUMPUR - O Barcelona encerrou neste sábado sua turnê de pré-temporada com uma vitória por 3 a 1 sobre o Malaysia XI, combinado de jogadores malaios, em Kuala Lumpur. Neymar marcou um dos gols do time catalão, que não contou com Lionel Messi, poupado no amistoso.

O argentino não entrou em campo para evitar maior desgaste físico, já que sentiu dores musculares na perna esquerda neste sábado. Acabou sendo vetado de última hora. Sem Messi, o Barcelona foi liderado por Fàbregas, Messi e Iniesta.

O elenco catalão, contudo, não encontrou facilidade no amistoso, ao contrário das partidas anteriores desta turnê. A partida chegou a ter momentos tensos por causa das chegadas mais duras dos jogadores malaios. Ainda no primeiro tempo, Fàbregas e um jogador local se desentenderam e precisaram ser apartados.

Com a bola rolando, Neymar e Fàbregas mostraram bom entrosamento, depois que a imprensa espanhola cogitou a saída do meia espanhol do clube em razão da chegada do brasileiro. Aos 33 minutos de jogo, Neymar iniciou jogada pela esquerda que culminou em cabeçada do companheiro para as redes.

Mas a vantagem durou pouco tempo. Seis minutos depois, o Estádio Shah Alam tremeu com a festa da torcida pelo gol de empate de Amri Yahyah. O Barcelona, no entanto, reagiu rapidamente e retomou a liderança do placar com Neymar. Aos 42, ele recebeu bom passe de Fàbregas dentro da área e bateu no canto direito do goleiro.

No intervalo, Neymar e Daniel Alves foram substituídos, dando sequências aos testes promovidos pelo técnico Gerardo Martino. Fàbregas acabou deixando o gramado mais cedo também no segundo tempo, com dores. Antes, porém, o Barcelona confirmou a vitória com belo gol de Piqué. O zagueiro dominou dentro da área e acertou forte chute aos 29 minutos.