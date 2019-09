Sem Messi, Barcelona goleia Valencia com gol de garoto de 16 anos

Ainda sem poder contar com Lionel Messi, o Barcelona teve o retorno do uruguaio Luis Suárez e a boa participação do jovem Ansu Fati, de apenas 16 anos, neste sábado para golear o Valencia por 5 a 2, diante de sua torcida, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Pela mesma rodada, o líder Atlético de Madrid tropeçou fora de casa.

Em Barcelona, o time da casa contou com o decisivo retorno de Suárez no segundo tempo. Ele entrou em campo aos 15 minutos e fez a diferença na partida ao balançar as redes duas vezes. O primeiro saiu um minuto após sua entrada em campo e o segundo, aos 37.

Antes de sua entrada, o Barcelona já estava vencendo por 3 a 1, mas sofria a pressão dos visitantes. O placar foi aberto logo aos dois minutos de jogo, com gol de Ansu Fati, atacante de Guiné-Bissau que vinha atuando pela equipe B do Barcelona. Aos 7, Fati brilhou de novo ao dar assistência para gol de De Jong.

Kevin Gameiro descontou para o Valência vinte minutos depois. Mas, logo no começo do segundo tempo, o time catalão balançou as redes novamente com Gerard Piqué, após erro do goleiro Cillessen. Suárez, então, entrou em campo e decidiu o confronto. Nos acréscimos, Maxi Gomez anotou o segundo gol dos visitantes.

O time da casa atuou novamente sem Messi, em processo de recuperação física. O atacante trata de uma lesão muscular na coxa direita e ainda não atuou nesta temporada. Ele se tornou dúvida para a estreia do Barça na Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, terça-feira, na Alemanha, pela fase de grupos.

O triunfo deste sábado deixou o Barcelona com sete pontos, na quarta colocação da tabela do Espanhol. A liderança segue com o Atlético de Madrid, apesar da derrota para a Real Sociedad por 2 a 0, fora de casa. Martin Odegaard e Nacho Monreal marcaram os gols da partida, ambos no segundo tempo.

A equipe de Madri soma nove pontos, um a mais que o Real Madrid, que mais cedo derrotou o Levante por 3 a 2, em casa. Ainda neste sábado, o Villarreal aplicou 3 a 0 no Leganés, longe de sua torcida. O time vencedor soma cinco pontos e figura na oitava colocação.