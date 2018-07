Sem Messi, Barcelona sofre para vencer o Málaga

BARCELONA - Mesmo sem Lionel Messi, que tem lesão muscular na coxa, o técnico argentino Gerardo Martino preferiu manter Neymar no banco de reservas do Barcelona, escalando Fábregas para ser titular do ataque ao lado de Pedro e Alexis. Com o brasileiro entrando apenas no segundo tempo, o Barça teve dificuldades para vencer o Málaga por 1 a 0, neste domino, fora de casa.

E o único gol do jogo foi de outro brasileiro. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Adriano recebeu de Alexis pela meia-direita, recuou e arriscou um chute despretensioso, de longe. Pegou Caballero desprevenido, colocou a bola no cantinho direito, e fez o gol que seria da vitória. Ele jogou como titular na lateral direita, com Daniel Alves entrando apenas no segundo tempo.

Por pouco o Málaga não chegou ao empate no segundo tempo, principalmente quanto Fabrice recebeu de Eliseu e acertou a trave de Valdés. Mas o Barcelona também assustou, com Neymar. O craque entrou no lugar de Pedro aos 17 minutos do segundo tempo e recebeu poucas bolas. Mesmo assim deu três chutes a gol, todos perigosos.

Com o resultado, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com seis pontos, ficando à frente do Atlético de Madrid pelo saldo de gols (ambos fizeram oito gols, mas os madrilenhos tomaram um). Na quarta, eles se enfrentam no Camp Nou pelo título da Supercopa da Espanha. Na ida, no Vicente Calderón, empate em 1 a 1.

OUTRO JOGO

Também neste domingo, em Valência, o Levante recebeu o Sevilla e os dois times não saíram do 0 a 0. Ambos vinham de derrota na estreia, respectivamente para Barcelona e Atlético de Madrid.