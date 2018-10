Sem Messi, Barcelona volta a relacionar Malcom para enfrentar a Inter de Milão

A lesão de Lionel Messi foi uma péssima notícia para o Barcelona, mas para o brasileiro Malcom pode significar o ressurgimento neste início de trajetória ruim no clube. Nesta terça-feira, o técnico Ernesto Valverde divulgou a lista de relacionados para encarar a Inter de Milão, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, com a presença do ex-corintiano.

A lista também confirmou a ausência de Messi. O argentino sofreu uma fratura no osso radial do braço direito no triunfo de sábado sobre o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, ficará três semanas afastado e não tem condições de encarar a Inter de Milão no Camp Nou.

Sem ele, Valverde decidiu dar nova chance a Malcom. Contratação mais cara do Barcelona na última janela para transferências, por 41 milhões de euros, o atacante atuou por apenas 25 minutos com a camisa do clube. Sem agradar, vinha ficando de fora até da lista de relacionados e já via seu nome ligado a possíveis transações em janeiro. Agora, porém, pode voltar a ser aproveitado.

Além de Messi, desfalcarão o Barça os zagueiros Umtiti e Vermaelen, também por lesão. Por outro lado, o atacante Luis Suárez, liberado do treino desta terça por motivos pessoais, está confirmado, assim como os brasileiros Arthur, Rafinha Alcântara e Philippe Coutinho, todos à disposição de Valverde.