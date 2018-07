Sem Messi, Bauza convoca atacante do River Plate para jogos da Argentina

Sem poder contar com o astro Lionel Messi, o técnico Edgardo Bauza completou nesta quarta-feira a lista de convocados da seleção argentina para os próximos dois compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018 com mais quatro jogadores. E o destaque é a presença de Lucas Alario.

O chamado do atacante do River Plate foi necessário em razão da ausência de Messi, que sofreu lesão muscular no Barcelona e não terá condições de defender a Argentina nas partidas contra Peru e Paraguai, agendadas para 6 e 11 de outubro, respectivamente.

Além de Messi, Bauza também precisou descartar por lesões o volante Lucas Biglia, da Lazio, e o meia Augusto Fernández, da Lazio. E ele convocou o lateral-esquerdo Emmanuel Mas, do San Lorenzo, além do meio-campista Guido Pizarro, do mexicano Tigres.

Bauza também chamou o goleiro Manuel Andujar, do Estudiantes, para uma posição que já havia lembrado de Nahuel Guzmán, do Tigres, e Sergio Romero, do Manchester City.

No início do mês, a Argentina superou o Uruguai por 1 a 0 e empatou com a Venezuela em 2 a 2, resultados que deixaram a equipe em terceiro lugar no torneio classificatório das Conmebol com 15 pontos.

Confira a lista atualizada de convocados da seleção argentina:

Goleiros: Nahuel Guzmán (Tigres), Sergio Romero (Manchester United) e Mariano Andújar (Estudiantes)

Defensores: Facundo Roncaglia (Celta de Vigo), Mateo Musacchio (Villarreal), Ramiro Funes Mori (Everton), Marcos Rojo (Manchester United), Martín Demichelis (Espanyol), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi (Manchester City), Pablo Zabaleta (Manchester City) e Emmanuel Mas (San Lorenzo)

Meio-campistas: Matías Kranevitter (Sevilla), Javier Mascherano (Barcelona), Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid), Ever Banega (Inter de Milão), Erik Lamela (Tottenham), Ángel Di María (Paris Saint-Germain) e Guido Pizarro (Tigres).

Atacantes: Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lucas Pratto (Atlético Mineiro), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus) e Lucas Alario (River Plate).