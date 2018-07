Sem Messi e Milito, Argentina goleia Canadá em Buenos Aires

BUENOS AIRES - Na última partida antes de viajar para a África do Sul, onde disputará a Copa do Mundo, a Argentina goleou nesta segunda-feira o Canadá por 5 a 0. A partida foi realizada no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, diante de 55 mil pessoas que foram prestigiar a seleção de Diego Maradona, durante o feriado do bicentenário da independência argentina. Messi, poupado, e Diego Milito e Samuel, recém-chegados da Europa, não jogaram.

O craque do Barcelona, que esteve no banco de reservas, foi o grande ausente da partida. A opção de Maradona faz parte da estratégia de preservar o meia nesta fase de preparação. O melhor jogador de futebol do mundo em 2009 em uma eleição promovida pela Fifa teve uma temporada extenuante pelo clube espanhol. Segundo a equipe médica da seleção argentina, "Messi não jogou por precaução por uma dor no adutor de sua perna direita".

A partida foi disputada no estádio Monumental, do River Plate, e teve como árbitro o peruano Víctor Rivera. Os gols argentinos foram convertidos pelo meia Maximiliano Rodríguez, aos 16 e 32 minutos; e pelo lateral-esquerdo Angel Di María aos 37 da primeira etapa. No segundo tempo, Carlos Tevez marcou um aos 17 minutos e o atacante Sergio Aguero aos 26 minutos.

Rodríguez, que foi relacionado por Maradona na lista dos 23 jogadores que irão a Copa apesar de sua longa ausência na equipe, foi substituído no fim do primeiro tempo ao ser atingido no tornozelo direito.

Na sexta-feira, a Argentina viaja para Pretória. A estreia na Copa do Mundo está marcada para o dia 12 de junho, quando enfrenta a Nigéria, em Johannesburgo. O Grupo B também é composto por Grécia e Coreia do Sul.

