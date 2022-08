Sem Messi e Neymar, Bola de Ouro divulga top 30 com Vini Jr., Casemiro e Fabinho

Os brasileiros Vinícius Júnior e Casemiro, ambos do Real Madrid, e Fabinho, do Liverpool, estão na lista de 30 indicados ao tradicional prêmio Bola de Ouro 2022, organizado pela revista France Football. A lista foi divulgada nesta sexta-feira, sem os nomes de dois dos maiores astros do futebol mundial: Neymar e Messi, que tiveram uma temporada 2021/2022 marcada por frustrações no Paris Saint-Germain.

O argentino foi o vencedor nas duas edições anteriores (2019 e 2021) e soma outras cinco vitórias (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015). Neymar, por sua vez, nunca venceu, mas já ficou com a terceira colocação em 2015 e em 2017. Apesar da indicação do trio brasileiro, não há grandes esperanças de que algum deles seja agraciado com a honraria.

O favorito a levar o prêmio é Karim Benzema, companheiro de Vini Jr. no Real Madrid e protagonista da campanha do título do time merengue na última Liga dos Campeões. A lista também tem nomes como Robert Lewandowski, ex-Bayern de Munique e hoje no Barcelona. O artilheiro polônes foi segundo lugar na Bola de Ouro do ano passado e venceu as duas últimas edições do The Best, prêmio de melhor do mundo da Fifa.

Segundo maior vencedor da premiação da revista francesa, com cinco vitórias, atrás apenas de Messi, Cristiano Ronaldo está entre os 30 nomeados. Campeão do principal torneio europeu da temporada, o Real Madrid tem mais nomes na lista além de Vini Jr., Benzema e Casemiro, já que o zagueiro Antonio Rüdiger, o meia Luka Modric o goleiro Thibaut Courtois também figuram entre os indicados.

O fenômeno norueguês Erling Haaland, contratado nesta temporada pelo Manchester City após brilhar pelo Borussia Dortmund, é outro que está na lista. O City, aliás, tem mais representantes. Além de Kevin De Bruyne, nome forte para entrar no top 3, o time de Guardiola emplacou Phil Foden e Riyad Mahrez no top 30.

Contratado pelo Dortmund para substituir Haaland, o atacante Sebastien Haller é outro que está entre os escolhidos pela France Football. Depois de uma excelente temporada com a camisa do Ajax, jogador de 28 anos mal chegou ao novo clube e precisou ser afastado ao ser diagnosticado com tumor maligno no testículo.

MELHOR GOLEIRO

O Brasil também tem representantes na briga pelo Troféu Yashin, realizado pela revista France Football para eleger o melhor goleiro da temporada. Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, disputam com o belga Courtois (Real Madrid), o marroquino Bounou (Sevilla), o senegalês Mendy (Chelsea), os alemães Trapp (Eintracht Frankfurt) e Neuer (Bayern de Munique), o esloveno Oblak (Atlético de Madrid) e os franceses Lloris (Tottenham) e Maignan (Milan).

Veja a lista com os 30 indicados: