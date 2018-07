Sem Messi, Neymar marca dois e lidera goleada do Barcelona sobre o Sporting Gijón

O Barcelona goleou mais uma vez no Campeonato Espanhol neste sábado. Mesmo sem poder contar com o lesionado Lionel Messi, o time catalão contou com dia inspirado de Neymar, que marcou duas vezes e liderou a fácil vitória por 5 a 0 sobre o Sporting Gijón, fora de casa, pela sexta rodada da competição.

O resultado deixou o Barcelona na liderança provisória da competição, chegando aos mesmos 13 pontos do Real Madrid, que ainda atua na rodada. Na quarta-feira, os catalães viajam para encarar o Borussia Mönchengladbach pela Liga dos Campeões. O Sporting parou nos sete pontos no Espanhol, em 12.º, e visita o Deportivo La Coruña sábado que vem.

Vindo de um empate contra o Atlético de Madrid, o Barcelona precisava da vitória para não se distanciar do Real. No entanto, perdeu Messi justamente na última rodada, quando o jogador sofreu uma ruptura no músculo adutor da perna direita.

Parecia que Messi faria falta, porque o Barcelona demorou a engrenar neste sábado e chegou a dar oportunidades ao adversário. Aos 28, no entanto, Turan deu lançamento para Luis Suárez, que aproveitou o desespero do goleiro Cuellar, o tirou da jogada com uma meia-lua e tocou para a rede.

O segundo saiu somente três minutos depois. Neymar deu enfiada perfeita para Sergi Roberto, que foi à linha de fundo e rolou no meio para Rafinha Alcântara finalizar para a rede.

Com a vantagem, o Barcelona diminuiu o ritmo no segundo tempo e só voltou a pressionar depois que ficou com um jogador a mais. Aos 28 minutos, Lora fez falta dura em Sergi Roberto, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Aos 35, começou o show de Neymar. Após boa jogada pela direita, Alcácer finalizou firme, mas o goleiro fez grande defesa. A bola ainda tocou no travessão e ficou para o brasileiro, que teve calma para tirar o goleiro com o peito e finalizar para a rede.

O Barcelona seguiu pressionando e chegou ao quarto aos 40 minutos, com Arda Turan, aproveitando cruzamento de Sergi Roberto. O quinto saiu aos 43, quando Denis Suárez fez bela jogada pelo meio e deixou Neymar em ótimas condições para marcar. O brasileiro ainda acertou a trave antes do apito final.

EIBAR VENCE

Ainda neste sábado, pelo Espanhol, o Eibar derrotou a Real Sociedad por 2 a 0 em casa, com os gols de Illarramendi, contra, e Bebe. O resultado levou a equipe a dez pontos, ocupando a quarta colocação provisória da tabela. A Real Sociedad, por sua vez, parou nos sete pontos e está em décimo.