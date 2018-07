'Sem Messi, o Barcelona deu um passo à frente', diz Luis Enrique

"Com Messi, somos muito mais fortes. Mas temos uma grande equipe e temos recursos. A gente deu um passo à frente, graças a todos, no aspecto defensivo e ofensivo. Temos que destacar o trabalho coletivo em todas as linhas", declarou neste sábado.

O Barcelona terá que lidar mais uma vez com o desfalque de Messi em um importante duelo neste domingo. Vice-líder do Campeonato Espanhol, a equipe catalã terá pela frente o Villarreal, que faz bom início de temporada e é o quinto colocado. O próprio Luis Enrique admite que espera bastante dificuldade no confronto do Camp Nou.

"É um rival dos considerados difíceis, pelo futebol que praticam, pela classificação e pelas dificuldades que sempre nos impõem. No ano passado, já foi uma partida difícil e, por isso, são encontros em que temos que trabalhar e estar muito preparados", afirmou o treinador.