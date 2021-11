Sem Messi, PSG visita o Leipzig pela Liga dos Campeões; Liverpool e Ajax jogam por vaga antecipada

A quarta-feira promete ser eletrizante na Liga dos Campeões da Europa. Líderes de seus respectivos grupos, Ajax e Liverpool podem carimbar vaga para as oitavas de final, diferentemente do Milan, que busca uma sobrevida no torneio. A quarta rodada ainda trará duelos com Real Madrid, Paris Saint-Germain sem o astro Messi e Sheriff, a principal surpresa do torneio até o momento.

Com 100% de aproveitamento, o Liverpool aposta na força no Anfield para superar o Atlético de Madrid e confirmar sua vaga, às 17h. O time inglês tem nove pontos, na liderança do Grupo B, contra quatro da equipe espanhola, na segunda posição. Em seus domínios, o time de Jürgen Klopp já venceu o Milan, por 3 a 2, na primeira rodada.

Em 2020, o Liverpool foi eliminado nas oitavas de final diante do próprio Atlético de Madrid, que perdeu no jogo de ida desta temporada, na Espanha, por 3 a 2, na rodada passada. Diferente do time espanhol, a equipe inglesa conta com dois brasileiros, que costumam ser destaques da equipe: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino.

"O Atlético nunca joga uma partida amistosa, então, nós não esperamos isso. Eles precisam dos três pontos e nós queremos vencer com tudo o que temos. Nós jogamos em casa e temos que celebrar o jogo com um bom futebol com os nossos torcedores", disse Jürgen Klopp.

Ainda pelo Grupo G, o Milan busca uma sobrevida contra o Porto. O time italiano ainda não pontuou e será eliminado em caso de derrota. Já a equipe portuguesa tem quatro pontos e pode entrar na zona de classificação. O duelo será no San Siro, às 14h45.

TEM MAIS

O Grupo A trará dois favoritos ao título. O PSG, de Neymar, com sete pontos, enfrentará, às 17h, o lanterna RB Leipzig para encaminhar sua vaga à próxima fase. Com dores musculares, Messi será preservado. Também às 17h, o Manchester City, vice-líder, com seis, enfrentará o Club Brugge (quatro), visando roubar a primeira posição da equipe francesa.

Outro time que pode confirmar sua classificação é o Ajax no Grupo C. O time holandês tem nove pontos e 100% de aproveitamento. O desafio é diante do vice-líder, com seis pontos, o Borussia Dortmund, na Alemanha, às 17h. Com três, o Sporting, no mesmo horário, tenta se aproximar dos líderes no confronto diante do Besiktas, na última posição.

O equilibrado Grupo D abre a rodada com duelo entre Real Madrid, de Rodrygo e Vinícius Júnior, e Shakhtar Donetsk, às 14h45. Já a sensação Sheriff desafia a Inter de Milão, às 17h. O time italiano foi o responsável pelo único revés do clube moldavo até aqui.