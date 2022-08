Sem Miranda, Ceni estuda como armar defesa do São Paulo para encarar o Fla na Copa do Brasil

Rogério Ceni vai saber nesta sexta-feira pela manhã o local do primeiro jogo com o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil na semana que vem, mas o que o treinador já sabe é que não poderá contar com o experiente zagueiro Miranda, expulso em Belo Horizonte, no empate com o América-MG. O time do Morumbi nunca ganhou a competição.

O mais provável é que o também experiente Rafinha, lateral-direito de ofício, seja utilizado mais uma vez como zagueiro para que o sistema 5-5-2 seja mantido. Outra opção é colocar o jovem Luisão na vaga.

Alterar a forma de o São Paulo atuar, com quatro jogadores no setor defensivo, parece ser uma alternativa distante para Ceni. O certo é que alguns titulares deverão ser poupados no clássico com o Santos, domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador já disse que o foco do clube são as Copas e não mais o Nacional. Poupar atletas tem sido uma rotina dos técnicos.

Um grande candidato a ter folga no fim de semana é o atacante Calleri, que sofreu muito no estádio Independência nesta quinta com as faltas sofridas no duelo com a zaga do América-MG, além de ter corrido bastante após a expulsão de Miranda.

Se na Copa do Brasil e Sul-Americana o São Paulo faz bela campanha e está nas semifinais am ambas as competições, o mesmo não ocorre no Brasileirão, competição na qual ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos. O jogo na Vila não terá torcida. O Santos paga punição imposta pelo STJD após invasão de torcida por tentativa de agredir o goleiro Cássio, do Corinthians.