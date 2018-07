Sem Miranda, Simeone descarta lateral brasileiro de jogo

Sem poder contar com o zagueiro Miranda, que se lesionou no último dia 19 em amistoso que a seleção brasileira fez contra a Áustria, em Viena, o Atlético de Madrid relacionou 19 jogadores nesta terça-feira para o confronto que o time fará contra o Olympiakos, nesta quarta, na Espanha, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Hoje titular da seleção dirigida por Dunga, Miranda sofreu uma lesão de grau dois no músculo da perna esquerda e, por causa do problema, precisou ser substituído por Thiago Silva já aos 28 minutos do primeiro tempo do duelo diante dos austríacos. Exames realizados em Madri confirmaram que o atleta deveria ficar pelo menos uma semana afastado da equipe, fato que acabou sendo ratificado nesta terça.

Além de Miranda, baixa por lesão, o treinador Diego Simeone também optou por não relacionar o brasileiro Guilherme Siqueira, lateral-esquerdo descartado da partida diante do rival grego por decisão técnica do comandante argentino.

Antes disso, Guilherme Siqueira já havia ficado fora do duelo do último sábado, contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, após ter sido expulso no confronto diante da Real Sociedad, duas rodadas atrás. Miranda, por sua vez, corre o risco de voltar a desfalcar o time madrilenho no próximo domingo, contra o La Coruña, em novo jogo na capital espanhola, pela competição nacional.

O Atlético de Madrid lidera o Grupo A da Liga dos Campeões, com nove pontos, enquanto o Olympiakos é o atual vice-líder, com seis. Também com seis pontos, mas na terceira posição, a Juventus encara o lanterna Malmo, na Suécia, também nesta quarta. O time sueco tem apenas três pontos. Os dois confrontos começarão às 17h45 (horário de Brasília).

Confira a lista de relacionados do Atlético de Madrid:

Goleiros: Miguel Ángel Moyá e Jan Oblak.

Defendores: Juanfran Torres, Jesús Gámez, Diego Godín, José María Giménez e Cristian Ansaldi.

Meio-campistas: Arda Turan, Alessio Cerci, Tiago Mendes, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Mario Suárez e Cristian Rodríguez.