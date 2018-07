Sem mistério, Tite define Corinthians para enfrentar a Ponte Preta

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ficar ainda mais próximo do título se vencer a Ponte Preta neste domingo, em Campinas. E para mais uma "decisão" em meio a tantas na competição, o técnico Tite não quis saber de mistério. Neste sábado, confirmou a equipe que entrará em campo sem novidades.

No treino realizado pela manhã no CT Joaquim Grava, Tite escalou praticamente o mesmo time que venceu o Figueirense no domingo passado. A única mudança, já esperada, é a entrada de Edílson na lateral direita, na vaga do contundido Fagner. Na esquerda, Yago segue como titular, graças às lesões de Uendel e Guilherme Arana.

Principal setor da equipe, o meio de campo vai com o que tem de melhor. Desta forma, sem novidades, o Corinthians está escalado para enfrentar a Ponte Preta com: Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Yago; Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto e Malcom; Vagner Love.

Com 60 pontos na tabela, o Corinthians entrará em campo no domingo, às 16 horas, já sabendo o resultado do Atlético-MG, vice-líder com 53 pontos, que enfrenta o Coritiba neste sábado, no Paraná. Dependendo dos resultados da rodada, o time paulista pode imprimir dez pontos de vantagem ao fim da rodada.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Edílson e Samuel

Zagueiros: Felipe, Gil, Yago, Edu Dracena e Pedro Henrique

Volantes: Ralf, Elias e Marciel

Meias: Jadson, Renato Augusto, Rodriguinho, Danilo e Matheus Pereira

Atacantes: Malcom, Vagner Love, Romero, Lucca e Lincom