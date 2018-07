Sem mistério, Cruzeiro terá Júlio Baptista contra Grêmio

Para a vaga, o treinador optou pelo meia-atacante Júlio Baptista. Essa será a única alteração em relação ao grupo que derrotou o Santos por 3 a 0 no domingo passado, também no Mineirão. Pois, apesar de Ceará estar à disposição do técnico, Marcelo Oliveira vai manter Mayke na defesa celeste, assim como William, que será mantido no ataque do Cruzeiro.

A equipe começou a rodada em primeiro lugar na tabela de classificação do Brasileirão, com 33 pontos, e conta com o histórico para conquistar mais três, pois a última vez que perdeu para o Grêmio no Mineirão em uma partida da competição foi em outubro de 1998.