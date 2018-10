Sem mistério, Marcelo Oliveira confirma a volta do meia Sornoza no Fluminense

Sem querer correr o risco de passar pela mesma situação do mês passado, quando preferiu poupar Sornoza depois de jogos pela seleção do Equador e perdeu para o Atlético-PR, o técnico Marcelo Oliveira não quis saber de mistério e confirmou a presença do meia na partida do Fluminense contra o Atlético-MG, neste domingo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sornoza jogou pela seleção de seu país contra Catar e Omã, no Oriente Médio, e se reapresentou na última quarta-feira. De acordo com o treinador, está pronto para jogar. "Ele vai jogar. São situações diferentes. Naquela oportunidade ele não treinou, fez uma viagem longa. Mas agora ele já se reapresentou, tem dois dias para treinar. É um jogador em quem confiamos e é importante para esse tipo de jogo, em casa, no qual precisamos atacar um pouco mais em relação ao nosso último jogo", disse Marcelo Oliveira.

No último sábado, o Fluminense foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0, no clássico disputado no estádio do Maracanã. Contra o Atlético-MG, o técnico afirmou que quer o seu time mais vibrante porque o adversário deste domingo tem as mesmas características do rival rubro-negro.

"É um time muito técnico, que troca muito a bola. Vamos precisar marcar sem a bola, mas também impor o jogo. O Atlético-MG tem um dos melhores ataques do Brasileiro", comentou o treinador.

Além de Sornoza, o lateral-direito Léo é a outra novidade do Fluminense. Ele não participou do clássico em razão de suspensão e entrará no lugar de Mateus Norton. A provável escalação é: Júlio César; Ibañez, Gum e Digão; Léo, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano.