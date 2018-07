Sem mistério, Muricy define time para estreia contra o Bragantino

SÃO PAULO - Sem muito mistério, o técnico Muricy Ramalho já definiu a escalação do São Paulo para a estreia no Paulistão, domingo, contra o Bragantino. Ele vai apostar no mesmo time que disputou os dois jogos-treino durante a pré-temporada, diante do Marília e da seleção dos Estados Unidos.

Assim, o São Paulo entrará em campo com Rogério Ceni; Luis Ricardo, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Reinaldo; Denilson, Wellington, Maicon e Ganso; Ademilson e Luis Fabiano. Em relação ao ano passado, a principal mudança é a entrada do recém-contratado lateral-direito Luis Ricardo.

"Não tem muita novidade, não. O Luis Ricardo tem treinado bem e deve estrear. Do ano passado pra cá, não mudamos muitos jogadores. Por isso, não teremos grandes mudanças", explicou Muricy, que optou por Ademilson, em detrimento de Osvaldo, para ser companheiro de ataque de Luis Fabiano.

Para Muricy, o São Paulo precisa ter cuidado no domingo. "O Bragantino nunca muda o seu estilo de jogo. Mudam os jogadores, mas a filosofia é a mesma. Eles usam três zagueiros altos e os atacantes são perigosos também. São sempre jogos duríssimos, porque o estilo deles é assim", avisou.