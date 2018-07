Sem mistério sobre time titular, Vasco encerra preparação para pegar Atlético-GO

O Vasco encerrou na manhã deste sábado os trabalhos preparatórios para o jogo contra o Atlético Goianiense, neste domingo, às 11 horas, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time busca a reabilitação no torneio após a derrota no clássico para o Botafogo, na quarta-feira passada, por 3 a 1, no Engenhão.

O técnico Milton Mendes utilizou a atividade para treinar a movimentação ofensiva e o posicionamento do time nas jogadas de bola parada, especialmente em situações defensivas. A equipe também realizou atividades recreativas para complementar o treinamento.

A novidade na lista de relacionados é o garoto Paulinho, um atacante de apenas 16 anos que ficará no banco de reservas da equipe principal pela primeira vez em sua carreira. O meia Nenê e o atacante Luis Fabiano, principais nomes do elenco, estão confirmados entre os titulares.

Milton Mendes já havia definido e divulgado o time que iniciará a partida após o treino de sexta-feira. A equipe deverá entrar em campo para enfrentar os goianos com: Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas e Mateus Vital; Yago Pikachu, Luis Fabiano e Nenê.

O time vascaíno ocupa a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e pretende fazer prevalecer o fator casa para vencer mais uma vez na competição. Todos os 12 pontos obtidos pela equipe até aqui no torneio foram conquistados atuando em São Januário. Em seu estádio, o Vasco perdeu somente uma partida - para o Corinthians, por 5 a 2.