Sem mistérios, René Simões confirma volta de 3 atletas do Botafogo contra Vitória O Botafogo terá praticamente força máxima diante do Vitória, neste sábado, no estádio Engenhão, no Rio. O técnico René Simões terá os retornos de Marcelo Mattos, Carleto e Rodrigo Pimpão para o jogo das 16h30, válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único desfalque do time é o meia Sassá, contundido.