Sem modelo feminino da segunda camisa, corintianas cobram Nike

O Corinthians estreou sua nova segunda camisa contra a Ponte Preta, no último domingo, em Campinas, na partida de ida da final do Campeonato Paulista. Mas as torcedoras do time alvinegro não poderão adquirir o modelo feminino do uniforme preto com listras brancas verticais, criado em homenagem ao título paulista de 1977. A razão é que ele não será fabricado pela Nike, fornecedora de material esportivo do clube.

"A Nike esclarece que ao longo dos anos a demanda do público feminino pelas novas camisas do Corinthians é preferencialmente pela camisa principal. Seguindo essa tendência de mercado, a nova segunda camisa não será comercializada no modelo feminino", divulgou a empresa.

A fornecedora se pronunciou depois que as torcedoras foram às redes sociais para compartilhar sua insatisfação. O movimento das corintianas foi simbolizado pelo uso da hashtag #RespeitaAsTorcedorasNike.

Já não é a primeira vez que a @nikebrasil da dessas, já fui comprar camisa no lançamento e não tinha feminina... #RespeitaAsTorcedorasNike — Bianca Florêncio (@bia1910_) May 3, 2017

"ah pq camisa feminina não vende" bem, se não faz, @nikebrasil, como vender? #RespeitaAsTorcedorasNike — Felippe Katan (@LBKatan) May 3, 2017