Sem Moisés e Régis, Palmeiras viaja para o Uruguai para a estreia

O elenco do Palmeiras chegou na manhã desta segunda-feira no Uruguai, onde enfrentará o River Plate-URU, terça-feira, às 21h45, na cidade de Maldonado. O grupo conta com 20 atletas e dois deles ainda serão cortados do banco de reservas, já que a Conmebol permite apenas sete atletas suplentes. As principais ausências foram os meias Moisés e Régis.

Moisés, que jogou contra o Linense no último sábado, se queixou de dores musculares e por isso ficou em São Paulo, onde passará por avaliações médicas. Já Régis, não viajou por opção do técnico Marcelo Oliveira, que relacionou apenas Robinho e Allione para a posição. Outro ausência sentida é de Cristaldo, que também permaneceu no Brasil por escolha do comandante palmeirense.

As novidades são os retornos dos jogadores poupados da última rodada do Campeonato Paulista, casos dos laterais Lucas e Zé Roberto, do zagueiro Roger Carvalho, dos volantes Arouca e Jean e dos atacantes Dudu, Barrios e Gabriel Jesus.

Ainda nesta segunda-feira, o Palmeiras vai divulgar a lista dos 30 atletas inscritos para a primeira fase da Libertadores. Já os jogadores que estão no Uruguai para encarar o River Plate são:

Goleiros - Fernando Prass e Vagner;

Laterais - Lucas, Zé Roberto e Egídio;

Zagueiros - Vitor Hugo, Roger Carvalho e Thiago Martins;

Volantes - Arouca, Jean, Thiago Santos e Matheus Sales;

Meias - Robinho e Allione;

Atacantes - Dudu, Lucas Barrios, Rafael Marques, Alecsandro, Gabriel Jesus e Erik;