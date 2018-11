Sem Moledo e Dourado, Odair comanda treino sem dar pistas de escalação no Inter

O técnico Odair Hellmann realizou nesta quarta-feira mais um treinamento no Internacional, visando o confronto diante do Ceará, domingo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Na atividade no CT do Parque Gigante, os desfalques ficaram por conta do zagueiro Rodrigo Moledo e do volante Rodrigo Dourado.

A princípio, no entanto, nenhum dos dois preocupa para a partida. Moledo foi poupado pela comissão técnica e realizou atividade especial na academia. Já Dourado, desfalque no fim de semana por suspensão, foi liberado para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho.

Sem eles, Odair comandou um trabalho em campo reduzido, dividindo o elenco em quatro equipes com seis jogadores cada. Por isso, não houve indicação de escalação para o fim de semana. O volante Edenílson e o atacante Jonatan Alvez, também desfalques contra o Atlético-PR por suspensão, trabalharam normalmente.

Vice-líder do Brasileirão, com 61 pontos, cinco atrás do Palmeiras, o Inter precisa da vitória para seguir sonhando com o título, mas vai encarar um Ceará em alta. "Esperamos um confronto bastante complicado, mas estamos treinando forte, sabendo disso, para que possamos chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar nosso objetivo, que é a vitória", declarou o lateral Fabiano.

Por mais que Odair não tenha esboçado a equipe, o Inter deve ir a campo no domingo sem grandes novidades. O time colorado deve ser escalado com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Nico López e Patrick; Leandro Damião.