Sem Montillo, Corinthians descarta plano B para ter um meia

SÃO PAULO - O Corinthians descarta contratar outro meia armador caso a contratação do argentino Montillo não se concretize - cenário mais provável, diante da relutância do Cruzeiro em negociar o jogador. "Estamos tranquilos, e o elenco está montado. Não pensamos em plano B", disse o gerente de futebol do clube, Edu Gaspar.

"Estávamos confiantes (com a contratação de Montillo), mas infelizmente não saiu. Fizemos a proposta, o Cruzeiro não aceitou e seguimos nossa vida", afirmou Edu Gaspar.

O Corinthians, na verdade, já descartou oficialmente a contratação do jogador, mas nenhum dirigente corintiano ainda garante categoricamente que Montillo não virá, porque há uma pressão do jogador para sair do Cruzeiro.

Nesta quinta-feira, surgiu a notícia de que o clube mineiro estaria com salários atrasados, o que poderia facilitar a saída do meia argentino. "São coisas distintas. O Corinthians não conta isso para ter o jogador. A proposta foi feita, é pública, e esse problema eu deixo de lado", afirmou Edu Gaspar.

O gerente de futebol do Corinthians disse que ainda está confiante em contratar o volante Cristian, atualmente no Fenerbahçe (Turquia), que pode voltar ao clube com por meio de uma ação de marketing.

Ele também descartou que a possível negativa do Milan em contratar Carlos Tevez possa ajudar numa eventual contratação do atacante argentino pelo Corinthians. "Não sabemos o que vai acontecer. Precisamos sentar e conversar se faremos outra proposta. Não adiante fazermos esforços se o atleta quer continuar na Europa", explicou Edu Gaspar.