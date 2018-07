Sem Montillo, Muricy testa escalação do Santos com três atacantes

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho testou quatro reforços no treino do Santos nesta sexta-feira, véspera do jogo-treino com o Guarani de Divinópolis, no próprio CT Rei Pelé. Neto, Guilherme Santos, Renê Júnior e Cícero ganharam chance entre os titulares, enquanto Montillo treinou em separado.

O principal reforço do time para esta temporada ainda não treinou com bola para evitar riscos, uma vez que ainda não assinou contrato. Assim, fez apenas um trabalho físico nesta sexta e está descartado do jogo-treino deste sábado.

Sem poder contar com Montillo, o treinador escalou o time no esquema 4-3-3, com Renê Junior, Arouca e Cícero no meio-campo. E o trio formado por Neymar, Miralles e André no ataque. Esta formação deverá ser alterada quando Montillo iniciar os treinos com bola. O argentino deve reforçar o meio-campo, barrando um dos atacantes.

No treino tático desta sexta, Muricy testou o Santos com: Rafael; Rafael Galhardo, Neto, Durval e Guilherme Santos; Renê Júnior, Arouca e Cícero; Neymar, Miralles e André. Ao fim da atividade, o treinador revelou que pretende seguir misturando jogadores mais jovens, como Renê Junior, de 23 anos, com atletas mais rodadas, como Cícero,

"É importante a gente mesclar. A experiência é importante quando o cara está inteiro e tem caráter. Esses jogadores, perto destes meninos, são importantes para passar coisas boas", afirmou o treinador, já pensando na chegada de Marcos Assunção, ex-Palmeiras. "A principal característica desse time é a técnica. Estamos trazendo jogadores que sabem jogar".

Muricy afirmou que está na fase de testes e ainda não vislumbra a formação ideal para 2013. "Quando a bola rola, é ali que o cara mostra que é melhor. A gente tem que esperar. Os jogadores que estamos trazendo são de qualidade. Mas vai ser uma mudança grande de time. Pode demorar para encaixar. Em relação ao Paulista, esse time vai ter que ser campeão para provar que é melhor que o do ano passado", declarou.